Ordena juez federal inspección de 162 árboles con “amparo ecológico”

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 16 – . Personal del Juzgado Tercero de Distrito, la directiva de la Asociación de Abogados Ambientalistas de México, A. C. y directivos del departamento de Medio Ambiente municipal llevaron a cabo durante dos días la tarea de inspección de cada uno de los 162 árboles plantados a raíz del amparo otorgado.

Plazas, parques, centros educativos de preescolar y primaria fueron y avenidas Ruiz Cortines y Reforma fueron parte del recorrido ordenado por el Juez federal Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, a fin de verificar el estado de cada uno de los árboles plantados.

Ricardo Cruz Haro en calidad de Presidente de Abogados Ambientalistas y personal de Medio Ambiente encabezados por su director Luis Arturo Mata acompañaron a la actuaria judicial, quien levantó un acta circunstanciada que el juez federal habrá de revisar el día de hoy a fin de dictar determinación de que lo ordenado en la sentencia del Amparo indirecto número 14/2016 fue cumplimentada de manera satisfactoria.

Cruz Haro señaló que desafortunadamente los 24 árboles extraídos el pasado mes de abril del año 2016 durante la administración municipal que terminó en octubre del año anterior de la avenida Reforma en el tramo ubicado entre las calles 15 de septiembre y Fidel Velásquez, y que la anterior administración se comprometió ante el juez federal a reubicarlos en un paraje del recreativo local conocido popularmente como El laguito artificial ubicado a la altura del kilómetro siete lado poniente de la carretera nacional, perecieron todos a causa del indebido tratamiento con que se pretendió reubicarlos.

Lo anterior deviene en acatamiento a la sentencia de amparo obtenida por la Asociación a favor de la Abogados Ambientalistas de México que preside el licenciado Ricardo Cruz Haro.

El Juez Tercero de Distrito ordenó en sentencia dar cumplimiento al Programa para la Reubicación de árboles que estaban ubicados en el camellón de la avenida Reforma de esta ciudad, mismos que fueron extraídos con motivo de la obra de Modernización de dicha avenida por parte de la administración municipal anterior la cual no cumplió con el compromiso de reponer los arboles dañados.

De esta forma la administración actual inició la reparación del daño ecológico provocado por la anterior, reponiendo los 24 árboles extraídos y la plantación de 120 árboles nuevos en otras zonas de la ciudad, lo cual acreditaron ante el Juez Federal con la inspección llevada a cabo los días 11 y 12 de este mes.

La sentencia de amparo señala que el daño ambiental en la Reforma provocó una afectación de mil 319.88 metros cuadrados de área verde, y el amparo se otorgó debido a que las autoridades responsables identificadas como la administración municipal anterior y su Secretaria de Obras Públicas, no acreditaron haber dado cumplimiento al programa de impacto ambiental.

“Esto es que no justificaron haber trasplantado los arboles extraídos ni la plantación de nuevos árboles a fin de mitigar el impacto ambiental

Adicionalmente la Asociación de Abogados Ambientalistas de México propondrá al Presidente Municipal Enrique Rivas Cuellar un convenio de colaboración para reforestar la ciudad”, acotó..