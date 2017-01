Oymyakon, pueblo ruso, registra record de clima más frío en el mundo

Los Ángeles, Enero 27 – . Oymyakon, es un pueblo ruso ubicado al este de Siberia, que se caracteriza por tener las temperaturas más frías del planeta, tanto que en 1924 registró 71 grados bajo cero.

De acuerdo con reportes, el pueblo donde habitan unos 920 habitantes, tienen una temperatura habitual de -50 grados en invierno y el frío es tal que congela hasta las lágrimas.

Medios locales relatan lo complicado que resulta para los visitantes habituarse en un lugar donde el papel de baño y las cañerías se congelan; además de que el hielo no permite cavar tumbas.

El diario El País detalla que a -60 grados no se puede respirar si no es cubriéndose el rostro y a -50 es casi imposible correr, mientras que en las oficinas se congelan los bolígrafos, las baterías de los celulares duran muy poco y los vehículos tienen que estar en garajes con calefacción.

Se destaca también que los aviones no pueden volar la zona durante el invierno, por lo que las mercancías llegan sólo por la carretera federal Kolyma.

A pesar de que viven en un pueblo donde reinan la temperatura gélida, los habitantes de Oymyakon cuentan con Internet, Wi-Fi y televisión por clable.