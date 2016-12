Perdonó el América y empata, ahora se encierra en la cueva de los Tigres

Cd. de México, Diciembre 23 – . El que perdona pierde, y anoche el América desaprovechó su superioridad y la condición de local para tomar ventaja en la serie final del torneo Apertura 2016 ante Tigres, y sólo consiguió un empate 1-1 en el duelo de ida disputado en el estadio Azteca.

La intensidad del cuadro de Coapa no se vio reflejada en el marcador; a pesar de que dominó el esférico y propuso el juego no logró concretar varias jugadas.

Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de los jugadores del equipo brasileño Chapecoense, que murieron en un accidente aéreo en Colombia, así como de las víctimas de la reciente explosión en el mercado de Tultepec, estado de México.

El conjunto dirigido por Ricardo Tuca Ferretti consiguió la primera jugada de peligro cuando el delantero francés André-Pierre Gignac llegó al área americanista para disparar directo a la portería, pero el balón fue desviado con una barrida de Miguel Samudio.

Unos segundos después, Guido Pizarro generó la segunda oportunidad para los felinos con un potente cabezazo, pero el balón pasó cerca del arco custodiado por el americanista Moisés Muñoz.

Los emplumados reaccionaron rápidamente e hicieron valer su condición de locales para adueñarse del esférico.

Renato Ibarra, Michael Arroyo y Bruno Valdez enviaron remates a la portería de Nahuel Guzmán; sin embargo, ninguno pudo concretar la anotación.

La oportunidad más clara para el América llegó al minuto 26, cuando el árbitro Paul Delgadillo decidió marcar un penalti tras una falta en el área de Édgar Dueñas sobre Oribe Peralta.

El seleccionado nacional decidió cobrar el penal, pero su disparo se estrelló en el travesaño de la cabaña felina.

Los pupilos de Ricardo La Volpe no se desanimaron tras la falla de Peralta y continuaron con el control del esférico. Mediante trazos largos intentaron hacer daño en el área rival, pero el balón no logró perforar el arco de Guzmán.

La afición americanista tampoco perdió el ánimo e hizo cimbrar el coloso de Santa Úrsula con su ya clásico vaaaaamoooossss, vamos Améeeericaaaaa, que esta noche tenemos que ganar.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso con el marcador empatado a cero, los defensas americanistas Bruno Valdez y Paolo Goltz cometieron un grave error.

En una jugada ofensiva, las Águilas perdieron el balón, el cual quedó al alcance de Gignac, quien se enfiló al marco rival y aprovechó la salida de Muñoz para mandar la pelota al fondo y decretar el 1-0 al minuto 44.

Para el complemento, el conjunto de Coapa salió con la misma intensidad de la primera parte y trató de llegar al área por las bandas, pero la zaga felina contuvo los ataques.

La recompensa para los emplumados llegó al minuto 68, cuando en un tiro de esquina Valdez remató de cabeza para dejar sin oportunidad a Guzmán y conseguir el empate 1-1 que hizo estallar el Azteca.

Minutos después ocurrió la lesión que obligó a Gignac a salir de la cancha, y en su lugar entró su compatriota Andy Delort.

El goleador de Tigres al parecer no estará en la final, por sufrir un esguince cervical en el cuello; el Tuca confirmó que se encontraba en el hospital y expresó su deseo de que se recupere para el domingo. Él es muy fuerte, resaltó. Anunció que solicitará a la Comisión Disciplinaria la revisión de la jugada en que el francés resultó lesionado y de otra, porque no se le hace justo lo ocurrido.

El campeón del futbol mexicano se definirá el próximo domingo en el estadio Universitario, en Monterrey.