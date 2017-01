Pone en entredicho el Pentágono la cordura del presidente de E.U.

Washington, Enero 25 -. Si por algo es conocido el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es por sus descargas en Twitter. Sin embargo, el hombre que con un solo tuit ha logrado que empresas como Carrier y Ford cambien totalmente sus planes comerciales en México, podría padecer de problemas mentales… o al menos eso pensaron cientos de personas gracias a El Pentágono.

Aunque el Departamento de Defensa de Estados Unidos no lo dijo directamente, los usuarios de la red social favorita de Donald Trump no tardaron mucho en interpretar lo que parece un mensaje oculto (o un copy con poca información) en uno de los últimos tuits de la dependencia gubernamental.

“Las publicaciones en redes sociales a veces son una ventana importante hacia la salud mental de una persona. Conoce qué buscas”, se lee en el tuit de El Pentágono, mismo que lleva a una liga noticiosa.

Dentro de la publicación se habla sobre cómo poner atención a las publicaciones de las personas cercanas para saber si están atravesando por algún problema. Esto con enfoque en los casos de suicido de veteranos de guerra.

Las redes sociales pueden proveer recursos para ayudar a los individuos a entender cuándo y cómo deberían intervenir con un amigo. Los miembros del servicio militar y las personas en la sociedad están viviendo una nueva cultura de conectividad. Esto provee nuevas oportunidades para aplicar medidas preventivas y prácticas de intervención oportunas”, se lee en la publicación.

Sin embargo, si no se da click en la liga presentada por el Departamento de Defensa, la interpretación es completamente diferente, o al menos así fue para los usuarios que pensaron que hasta el propio gobierno está enviando señales de humo para que Donald visite a un psicólogo y de paso le baje dos rayitas a sus destrampes en Twitter.