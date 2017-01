Presume Janet Jackson el “nunca es tarde” y será mamá a los 50 años

Los Ángeles, Enero 10 – . La estrella pop Janet Jackson tuvo este martes su primer hijo a los 50 años, informó la revista People.

El primogénito de la hermana de Michael Jackson y su esposo, el magnate catarí Wissam al Mana, fue bautizado Eissa.

“Janet tuvo un parto saludable y sin estrés y descansa cómodamente”, indicó un comunicado citado por People.

La cantante estadunidense sorprendió en abril a sus fans al poner fin a una gira mundial argumentando que estaban “planificando nuestra familia”.

Los embarazos naturales son bastante inusuales, aunque no imposibles, para las mujeres mayores de 40 años, pero la fertilización in vitro puede extender la edad para tener hijos.

“Será una gran madre porque es dura, muy estricta”, dijo en mayo su hermano Jermaine Jackson, que tiene nueve hijos.

“Pero le dije ‘si necesitas alguna lección sobre paternidad o habilidad con bebés, avísame porque soy el mejor cambiador de pañales del planeta, hasta el día de hoy'”, añadió el cantante, citado por People.

Jackson suele ser discreta con su vida personal y en 2012 no dio a conocer inmediatamente su matrimonio con Al Mana, cuya firma comercializa marcas de moda de lujo en los reinos árabes del Golfo. La intérprete ganó una enorme cantidad de seguidores internacionalmente a finales de la década de 1980 con sus álbumes “Control” y “Janet Jackson Rhythm Nation 1814”, en el que juntó la música pop y el funk con el género emergente en ese momento del hip-hop. Los álbumes destacaron por sus letras con contenido social, en los que Jackson se identifica con el empoderamiento de las mujeres.

El representante de la artista pop no contestó los llamados para confirmar la historia.