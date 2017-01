Primer prioridad de Trump, la renegociación del TLC, dice Ross

Washington. Enero 19 – . El nominado para secretario de Comercio de Donald Trump, Wilbur Ross, señaló que días después de que el empresario asuma el cargo de Presidente se enviará una carta formal a Canadá y México para iniciar negociaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), publicó el diario canadienseThe Globe and Mail.

La renegociación del acuerdo comercial será la primera prioridad en el gobierno de Trump.

El TLCAN es lógicamente lo primero con lo que tendremos que lidiar”, dijo Ross en una audiencia de confirmación.

Necesitamos cimentar relaciones de la mejor manera que podamos en nuestro territorio antes de ir a otras jurisdicciones”.

Ross informó a Canadá que las reglas de origen y los tribunales de controversias independientes serán centrales en las conversaciones, señaló el rotativo citando a funcionarios canadienses.

Canadá envía 75% de sus exportaciones a Estados Unidos y podría verse muy afectado si el republicano cumple con sus promesas de renegociar el TLCAN o imponer un impuesto a las importaciones.

Según el diario, Trump quiere cambiar las normas sobre país de origen y el mecanismo independiente de resolución de disputas establecidos en el acuerdo.

Las reglas sobre país de origen determinan la proporción máxima de contenido que un producto tiene de un país ajeno al TLCAN para que pueda considerarse que fue hecho en alguno de las tres naciones.

La determinación de país de origen es fundamental para establecer si un producto puede ser importado sin aranceles aduaneros.

Los funcionarios canadienses consultados consideran que Trump quiere concentrarse en el comercio entre Estados Unidos y México, y no tanto con Canadá.

En tanto, el equipo de comercio de Trump indicó que el enfoque del comercio apuntará sobre todo a México, destacó el periódico.

El republicano amenazó con anular el acuerdo si no puede renegociar los términos a su favor, lo que golpeó al peso mexicano y provocó incertidumbre sobre la inversión extranjera.

México, por su parte, está expuesto a cualquier impacto económico porque envía cerca de 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.

Por otro lado, Ross calificó a China como “el país más proteccionista de las grandes economías” y se manifestó a favor del “comercio sensato que no sea perjudicial” para los trabajadores estadunidenses.

BIDEN CRITICA EL MURO

El vicepresidente estadunidense, Joe Biden, arremetió duramente contra la construcción de muros desde el Foro de Davos, Suiza, en su último discurso antes de dejar el puesto. Y pidió crear un comercio mundial justo.

El impulso de esconderse, de construir muros, es precisamente la respuesta equivocada”, afirmó el vicepresidente sin citar expresamente a Trump.

Según Biden, en lugar de levantar muros deben reducirse tendencias económicas “que generan preocupación en muchos países desarrollados”.

Trump reiteró la noche del martes que México va a pagar por el muro que pretende construir en la frontera y sostuvo, en una entrevista con la cadena Fox, que tendrá una “tremenda y hermosa puerta”.

Trump limitará entrada a las salas de prensa

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que limitará el acceso de periodistas a las conferencias de prensa en la Casa Blanca.

El equipo de Trump quería trasladar las conferencias a otro salón, pero los representantes de la prensa se resistieron, dijo el Presidente electo en una entrevista con la cadena Fox News. Como resultado, algunos periodistas no podrán participar, explicó.

Tenemos tanta gente que quiere participar que tendremos que elegir quién podrá entrar. Estoy seguro que habrá otra gente entusiasmada con esto”, ironizó.

Sin embargo, la decisión de qué periodistas ingresan a las conferencias de prensa no está en manos de la Casa Blanca. Los lugares en la sala son asignados desde hace tiempo a través de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Por otro lado, el mandatario electo, afirmó que seguirá usando Twitter desde la Casa Blanca porque, según dijo, es su única manera de “contrarrestar” a la prensa “deshonesta”.

No me gusta tuitear. Hay otras cosas que podría estar haciendo”, explicó el empresario republicano en una entrevista con el programa Fox & Friends.

Desde la campaña electoral, Trump utiliza su cuenta de Twitter para hacer anuncios.