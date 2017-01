Proponen a China ocupar el sitio de EU en el Acuerdo Transpacífico

Canberra, Australia, Enero 25 – . Países firmantes del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés) buscan rescatar el pacto o crear uno nuevo en el que se incluya a China tras la salida de Estados Unidos.

Donald Trump cumplió el lunes una promesa de campaña y firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del acuerdo TTP, distanciando a Washington de sus aliados en Asia.

Firmado por 12 países de ambas orillas del océano Pacífico (Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), el tratado todavía no entra en aplicación.

Originalmente, el acuerdo fue formulado sin China por el entonces presidente Barack Obama para escribir las reglas comerciales de Asia antes de que Pekín pudiera hacerlo, con lo que habría consolidado el liderazgo económico de Estados Unidos en la región.

El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, dijo que, tras el anuncio de Trump, sostuvo conversaciones con sus homólogos de Japón, Shinzo Abe, y de Singapur, Lee Hsien Loong, sobre la posibilidad de proceder con el TTP sin Estados Unidos.

La salida de Estados Unidos del TPP es una gran pérdida, no hay duda de eso”, dijo Turnbull a la prensa en Camberra. “Pero no estamos a punto de salirnos (…) sin duda existe un potencial para que China se sume al TTP”.

Por su parte, el ministro de Comercio australiano, Steven Ciobo, recordó que “en el diseño original (del TTP) estaba previsto permitir que otros países se unan. Sé que Indonesia ha manifestado interés y habría espacio para China si somos capaces de reformularlo”.

Afirmó que su país, junto con Canadá, México y otros, había estudiado la posibilidad de un “TPP de 12 menos uno” recientemente durante un encuentro en Davos.

En tanto, el primer ministro de Nueva Zelanda, Bill English, señaló que, tras la decisión de Washington, China “no tardó en ver una ocasión” para invitarse al TTP.

English aludió a la voluntad “de hacer un esfuerzo por ver en qué se puede convertir el TTP, en lugar de abandonarlo y esperar una llamada telefónica (de Washington) en relación a un eventual acuerdo bilateral”, dijo a los periodistas en Wellington.

Tras firmar el decreto para abandonar el TTP, Trump dijo que prefería negociar acuerdos bilaterales con cada uno de los países firmantes del pacto, aunque con nuevas condiciones.

English aseguró que Estados Unidos está cediendo influencia a China y el enfoque de la región podría cambiar hacia acuerdos comerciales alternativos.

Japón es uno de los países interesados en la conformación de esta unión comercial. “No cambió nuestra idea de que el libre comercio es la fuente del crecimiento económico”, dijo a periodistas el ministro de Economía japonés, Nobuteru Ishihara.

De hecho, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, había promovido el TTP como un motor de reformas económicas, así como un contrapeso al auge de China.

El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, también propuso ayer crear un bloque que agrupe a los países de Asia-Pacífico en términos de libre comercio.

Debemos trabajar con China, India, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Vamos a tomar las mejores cosas del TTP, meterlas ahí y sacar las cosas no tan buenas”, dijo Kuczynski.

El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, dijo que su país invitó a ministros de otros miembros del TTP, además, de China y Corea del Sur, a una cumbre en Chile en marzo para discutir cómo seguir adelante, y que ha recibido reacciones positivas de alto nivel.

PEKÍN IMPULSA SU ACUERDO

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, se mostró evasiva ayer sobre una eventual participación de su país en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP, por sus siglas en inglés).

La funcionaria se limitó a afirmar que China respalda los acuerdos comerciales “abiertos, transparentes y en los que ganen todos”.

Sin embargo, el mismo lunes, el Gobierno chino se dedicó a promover la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), un acuerdo comercial regional que rivaliza con el TPP.

Estamos dispuestos a trabajar con todas las partes involucradas para seguir promoviendo (…) la integración económica en la Asociación Económica Integral Regional”, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying.

El RCEP, del que está excluido Estados Unidos, tiene como objetivo reducir los aranceles entre los diez países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

Lanzan una advertencia

Por otra parte, China advirtió ayer a Estados Unidos que no desistirá de sus reivindicaciones de soberanía en el disputado Mar de China Meridional, después que el gobierno de Donald Trump prometió defender sus intereses en la zona.