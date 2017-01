Reconoce Margarita Zavala, AMLO es buen candidato para la presidencia

Villahermosa, Tabasco, Enero 20 – . La aspirante a la candidatura del PAN para la Presidencia de la República, Margarita Zavala, opinó que las encuestas donde puntea el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador son sólo una fotografía del momento, aunque reconoció que el líder nacional de Morena es un fuerte candidato para ganar en 2018.

No obstante, dijo que ella también se encuentra bien posicionada electoralmente.

“A mí me da mucha fortaleza estar bien en las encuestas, pero sólo es una fotografía nada más del momento”, manifestó la esposa del expresidente Felipe Calderón en visita a la entidad para un evento organizado por la asociación civil “Yo con México”.

Sobre qué le esperaría al país en caso de que el exjefe de gobierno de la Ciudad de México llegara a la Presidencia de la República, Zavala Gómez del Campo respondió que “ya habrá momentos de sus contrastes”.

Además, no descartó ir en alianza con el PRD de ser ella la candidata del PAN para las elecciones presidenciales.

“Las alianzas son muy importantes, pero todavía falta tiempo para ello y muchas cosas qué platicar, cada partido tiene sus retos, el PRD tiene sus propios retos, el PAN también, entonces todavía falta mucho como para decir algo así”, manifestó.

En tanto, el diputado federal y dirigente estatal del PRD, Candelario Pérez Alvarado, advirtió que todos aquellos militantes que acudan a la firma del “acuerdo por la unidad”, convocado por López Obrador en la Plaza de la Revolución de esta capital el domingo 19 de febrero, “en automático quedarán fuera del partido”.

“El que algunos militantes ya no quieran estar o no están convencidos, podrán ir a donde crean que les conviene, al PRI, PAN, Morena, al partido que les convenza”, puntualizó.

Entre los que han llamado a que la izquierda en Tabasco sume fuerzas por López Obrador de cara al 2018 está el exsecretario de Gobierno de Arturo Núñez y tres veces excandidato del PRD a la gubernatura, César Raúl Ojeda Zubieta.

Pérez Alvarado dijo que no es necesario que el PRD inicie procesos de expulsión, ya que aquel que acuda a eventos de Morena queda fuera del sol azteca.

“El que decide irse, pues ya se fue, no se tiene por qué expulsar”, remachó.De acuerdo con la última encuesta del diario Reforma, difundida ayer, Morena encabeza por primera vez la preferencia electoral para la Presidencia de la República con 27% de la intención del voto, seguido del PAN con 24%, el PRI en tercer lugar con 17% y el PRD en cuarto con 10%.