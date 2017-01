Reporta “carro completo” Gallos Para iniciar clausura 2017 Liga MX

Querétaro, Enero 05 – . El estratega experimentado Víctor Manuel Vucetich, quien dirige al conjunto de Querétaro, destacó el potencial de la plantilla con la que contará para afrontar el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Con los atacantes Emmanuel “Tito” Villa y Camilo Sanvezzo completamente recuperados y enfocados para este nuevo certamen, “Vuce” no dudó en resaltar las cualidades de su escuadra.

Gracias a Dios ya están ‘Tito’ y Sanvezzo, podremos tener esa variante; todos los torneos anteriores siempre había problemas (por lesiones)”, manifestó en conferencia de prensa.

Subrayó la buena pretemporada que hizo Gallos de Querétaro y el aporte que tendrán los refuerzos que arribaron para el Clausura 2017, como el defensa Hiram Mier, a quien conoce tras coincidir en Rayados de Monterrey.

La preparación que hemos llevado hasta el momento ha sido positiva, contamos con una base sólida, la incorporación de Mier nos va a dar un respaldo en esa posición, eso nos va ayudar mucho para seguir incrementando el nivel del equipo”, indicó.

Tenemos un 11 inicial muy fuerte y elementos que quizás no tengan participación, pero están listos”, añadió entusiasmado el estratega tamaulipeco.

Querétaro hará su debut en el Clausura 2017 este viernes, cuando se enfrente con Tiburones Rojos de Veracruz en el estadio Luis “Pirata” Fuente, en un certamen donde el principal objetivo será regresar a la liguilla, luego que en los dos torneos del 2016 no clasificó.