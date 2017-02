Respalda el Estado programas de apoyo al campo con $40 millones

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Febrero 10 – . Atendiendo la petición del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca para apoyar a los productores ante las contingencias económicas que genera el alza de los combustibles, la Secretaría de Desarrollo Rural dio a conocer la autorización de 40 millones de pesos para implementar seis programas de apoyo o incentivos dirigidos a zonas marginadas de la entidad.

En rueda de prensa, el Secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo refirió que se dispone de un monto total de once millones de pesos referente al incentivo para la adquisición de biofertilizantes y mejoradores de suelo, cuyos productores de Mante, Xicoténcatl, Abasolo, Padilla, Llera y Gómez Farías podrán tener acceso.

La intención es inducir a la cultura de uso de productos no contaminantes en la agricultura para reducir la degradación de los suelos e índice de contaminación, tratando así 22 mil hectáreas.

Asimismo destacó la utilización de cinco millones de pesos para apoyar en la adquisición de semilla de maíz para autoconsumo, donde se van a beneficiar dos mil productores en la siembra de 10 mil hectáreas.

El 60 por ciento será destinado a los municipios de Tula, Bustamante, San Carlos, San Nicolás y Miquihuana; el resto a los municipios de Palmillas, Jaumave, Antiguo y Nuevo Morelos, Mainero, Villagrán y Ocampo.

Alemán Migliolo dijo que respecto a los incentivos de semilla de hortalizas para huertos familiares y para la adquisición de paquetes de aves ponedoras se estará ejerciendo un total de trece millones de pesos para beneficiar a un total de 2 mil familias, en los municipios antes descritos.

Para la adquisición de semilla de soya se estará apoyando con seis millones de pesos para la siembra de 3 mil hectáreas. La mitad de ellas en la región de Díaz Ordaz y Río Bravo, Tamaulipas y el resto en los municipios de El Mante y González.

Otro programa no menos importante es la reconversión de 500 hectáreas de cultivos tradicionales a sábila.

En este punto se apoyarán a los municipios de González, Jaumave, San Fernando, Cruillas, Méndez y Llera de Canales, con un monto de cinco millones de pesos.