Respalda Enrique Rivas C. plan de austeridad de Cabeza de Vaca

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Febrero 15 – . El presidente municipal, Enrique Rivas ofreció todo su apoyo al programa de Austeridad convocado por el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca e hizo un llamado a los 43 alcaldes de Tamaulipas a cerrar filas en torno a este plan estatal, al dirigir un mensaje durante la firma del Convenio de Austeridad.

Esta reunión fue encabezada por el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y estuvieron también presentes, el presidente de la junta de coordinación política del Congreso del Estado Carlos Alberto García González, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Horacio Ortíz Bernal, así como los alcaldes y alcaldesas de los 43 municipios de entidad.

“Sé que estas medidas que estamos llevando a cabo, son dolorosas, son acciones que tenemos que realizar, no solamente con tener los ahorros de cada una de nuestras instancias de gobierno, tenemos que tener la capacidad, la visión y asegurarnos que estos ahorros sean trasladados a programas y servicios de las familias más vulnerables, esto ha sido el compromiso que he adquirido. La diferencia aquí es que no solamente estamos diciendo qué cantidades vamos a ahorrar, sino dónde las vamos a aplicar ”, señaló el Gobernador del Estado.

El munícipe neolaredense asistió a la reunión de los tres poderes de Tamaulipas, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Ciudad Victoria, para firmar el Convenio de Austeridad con el que se busca ahorrar recursos para aplicarlos a programas sociales.

“Durante décadas las autoridades han demandado a la ciudadanía ajustarse al cinturón y la ciudadanía lo ha hecho, hoy el gobierno debe ser el primero en hacer este esfuerzo, los ciudadanos demandan a los servidores públicos el ejercicio de un buen gobierno, es decir velar por los intereses del resto y ser responsables en el uso de los recursos de los tamaulipecos”, mencionó durante su mensaje Enrique Rivas

Algunas de estas medidas son: reducción de sueldos y salarios del gobernador, secretarios, subsecretarios y titulares de los organismos públicos descentralizados en 10 por ciento, ajuste en sueldos y salarios, mediante el análisis de duplicidades de puestos y funciones, así como congelamiento de vacantes por 240 millones, la reforma administrativa para permitir la fiscalización eficiente de los recursos públicos, mejorando estructuras y procesos de ejecución de gasto, reducción del presupuesto destinado a viáticos, convenciones, gastos de representación y comunicación social por 200 millones de pesos.

Reducción del 25 por ciento del parque vehicular, con excepción de unidades de salud y seguridad pública, eliminando el gasto en mantenimiento y refacciones relacionado por un monto de 19 millones de pesos, se disminuirá el consumo de combustible en un 25 ciento y reducir los costos de los servicios de fotocopiado, telefonía, vigilancia y mensajería, generando ahorros por 44 millones, entre otras acciones.

En lo que respecta a la administración de Nuevo Laredo, Enrique Rivas resaltó que desde su inicio se redujo el gasto en el uso de telefonía, gasolina, viáticos para funcionarios públicos, entre otras medidas.

“No debemos ignorar quienes estamos al frente de la responsabilidad de un gobierno para intensificar los programas sociales de las familias en combatir la pobreza, el acceso a servicios de salud y educación a un número mayor de ciudadanos, en Nuevo Laredo siguen su ejemplo el Gobernador, hemos establecido desde inicio de la administración una serie de medidas a reducir los gastos de servicios telefónicos, entre otros” concluyó el alcalde.