Retirarán indigentes posesionados del punto M. Herrera y Guerrero

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Febrero 15 – . En todo un “dolor de cabeza” para autoridades, comerciantes y peatones aparece convertido el grupo de indigentes que diariamente aparecen posesionados de céntrico sector comercial, donde predomina la insalubridad y mala imagen.

Al hacerle saber las nuevas quejas acerca de esta problemática de tipo social a Omar Enríquez Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que eventualmente han sido conminado a retirase el grupo de personas menesterosas y regresan.

“Nuestra intervención con este tipo de personas es de manera muy cauta, sobre todo respetando los derechos humanos, pero siempre atendiendo los llamados de la ciudadanía, pero sería más viene a autoridades de Ecología a quienes les correspondería intervenir.

Acerca de la insalubridad creada por los mismos indigentes, dijo que en el caso de ser una queja de ciudadanos, procedería la autoridad policiaca, pero no Protección Civil al no tener competencia.

“Llevarlos al albergue seria el punto final y más adecuado. Sin embargo no quieren estar mucho tiempo ahí y no puedo obligarlos que se queden ahí. Respecto a la anti-higiene que han provocado en el sector, compete ya a autoridades de Ecología”, comentó.

De acuerdo a opiniones de propietarios de negocios del sector citados, empleados y peatones, por largos meses estas personas desvalidas han hecho de ese punto su lugar de estancia y pernoctar, defecando incluso en la vía pública.

“Ciertamente la situación de estas personas atenta a la política de gobierno por mejorar nuestra imagen, pero siguen siendo seres humanos y la corrección de esto no debe ser aprovechándose del estado de desventaja en que se encuentran”, asentó Enríquez Sánchez.

Puntualizó sobre su desconocimiento de que el grupo de indigentes, realizan sus necesidades fisiológicas en plena vía pública al citar; “No me ha tocado verlo, pero de ser así o por denuncia, vamos hablarle a Fuerza Tamaulipas para que procedan.