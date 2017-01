Rompen gasolineros con Pemex y suben precio al incumplirles subsidio

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 26 – . “El gobierno no nos cumplió”, fue la respuesta inmediata del presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo, José Luís Palos Morales, al romper ayer 30 expendios de combustible con el convenio de subsidiar la gasolina y ofrecerla al público en 13.26 en lugar de 16.03 litro de Magna.

Expuso que a principios de mes, de las 69 gasolineras existentes en la ciudad, algunas 36 decidieron aceptar el ofrecimiento de Pemex, esto es aportar lo del subsidio para que después les fuera reembolsado y así ofrecer el carburante al público en 13.26 pesos litro en lugar de 16.03.

“No nos cumplieron los de Pemex, nada. Traen una bola de excusas. Los que apostamos por creerles, ya nos llevó pifas. Traen como 40 millones que ya nos deben y les vale. Por eso ya no les creen”, expresó el representante de expendios de gasolina.

Fue a inicios de mes, cuando al establecerse el aumento a la gasolina, ubicar el precio del litro en 16.03 pesos por litro la de tipo Magna y ante la serie de protestas de consumidores, la mayoría decidió por aportar el subsidio y así bajar el precio en 13.26.

“Se pretendió beneficiar al consumidor bajando el precio y pagando nosotros el subsidio en el compromiso de Pemex para que nos lo retornará en 15 días, pero en el riesgo de que Pemex no nos cumpliera y así sucedió” reprochó.

Señaló que del total de gasolineras (69) en la ciudad, la mayoría habría roto con el convenio con Pemex para reembolsar lo pagado como subsidio en los días anteriores y ahorita quedarían solamente algunas 12, poniendo el subsidio de su bolsa.

Palos Morales, calificó ´como tácticas dilatorias la serie de argumentos por las que no se les ha reembolsada el subsidio, en tanto la última reacción de los gasolineros fue solicitar el apoyo de la diputada federal Yahleel Abdala a fin de que ejerza presión para la recuperación de sus aportaciones.