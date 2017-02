Se registra Vázquez Mota como Precandidata PAN para Edomex

Naucalpan, Edomex, Febrero 20 – . Al registrarse como precandidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, dijo que no teme “desafiar a los poderosos” de la entidad e hizo un llamado a la unidad para que se supere una “historia de privilegios.

“Soy consciente de las dificultades e incluso de los riesgos que implica desafiar a los poderosos de este estado, pero créanme, no tengo ningún temor en enfrentarlos”, expuso frente a simpatizantes que se concentraron ayer en el Comité Directivo Estatal del PAN.

Confiada, la excandidata presidencial afirmó que es el “Plan A” de su partido para las elecciones del 4 de junio, por lo que tocará las puertas de los electores para ganárselos.

Arropada por simpatizantes, sobre todo de Huixquilucan y Tlalnepantla, así como de algunos presidentes municipales, la también exsecretaria de Educación Pública precisó que hoy las tendencias la colocan al frente de un gran reto, por lo que es el momento de dar soluciones.

“Hago un llamado a la unidad para que superemos la historia de privilegios de aquellos que han abusado a sus anchas de la gente, incluso de sus propios simpatizantes”, exclamó mientras le secundaban las voces del “¡Sí se puede!

“Unidos somos más fuertes, unidos pondremos en jaque a los que apuestan a la división y a sus intereses personales, unidos vamos a derrotar a los improvisadores, unidos haremos que los beneficios que son para todos dejen de ser para unos cuantos”, añadió.

En su registro que se asemejaba a un acto de campaña expuso que enfrentará con decisión a tres enemigos de la entidad: la impunidad, la inseguridad y la corrupción.

Más que hablar de sus posibles adversarios, Josefina Vázquez prefirió hablar de su experiencia en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Congreso, y como aspirante presidencial que, sostuvo, le ayudará a instrumentar políticas públicas para el bien de los ciudadanos.

La precandidata panista reconoció que enfrentó una campaña cerrada en una reciente encuesta, en la que están empatados los tres principales aspirantes.

Sin embargo, adelantó que todo el PAN se volcará a su campaña. “Hoy estoy dando este paso al frente, fundamentalmente por los desafíos que se viven en el país, de manera muy particular por las familias mexiquenses”<. Luego de su registro, la panista expuso en conferencia de prensa que también enfrentará las calumnias, esto luego del estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que señala irregularidades en el manejo del programa Juntos Podemos (Together We Can), encargado del apoyo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. “Llego con las cuentas claras y con toda una historia que avala un ejercicio político de honestidad y de trabajo. Quiero decir que nada ni nadie me va a detener, ni la infamia ni la calumnia”, exclamó. Al registro de la excandidata presidencial acudieron la senadora Laura Rojas; el precandidato a la gubernatura, Juan Carlos Núñez Armas, y el expresidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena. En entrevista, Núñez Armas declaró que desde su perspectiva sí hay “piso parejo” para todos los precandidatos panistas a la gubernatura del Estado de México. Todos los aspirantes, agregó, tienen experiencia que ofrecer al electorado, por lo que aún falta un periodo de precampaña para que el PAN designe a su abanderado.