Se va Obama y retira programa migratorio a cubanos” pies secos”

Washington, Enero 13 – . El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció ayer el fin de la antigua política migratoria que permite que los cubanos que lleguen a suelo estadunidense se queden y sean residentes legales.

Al dar este paso, estamos tratando a los emigrantes cubanos de la misma manera que tratamos a los migrantes de otros países”, subrayó el mandatario

La anulación de la política conocida como “pies mojados, pies secos” entrará en vigor de inmediato, de acuerdo con un funcionario de gobierno. La decisión se da tras meses de negociaciones enfocadas en parte en que Cuba permita el regreso de quienes sean rechazados por Estados Unidos

Dijo también que los cubanos no dieron ninguna garantía sobre el trato que recibirán los repatriados, pero indicó que la solicitud de asilo político sigue siendo una opción para los que teman sufrir persecución si regresan.

Obama consideró que la política “pies secos, pies mojados” pertenece a “otra era”, pues fue adoptada en 1995 y estaba basada en la devolución a Cuba a los isleños que interceptaban en el mar (“pies mojados”), pero se admitían en el país los que lograban tocar tierra (“pies secos”).Obama usará un cambio de norma administrativa para derogar la referida política migratoria.

El presidente electo Donald Trump podría revertir el cambio una vez que asuma el cargo la próxima semana. El empresario ha criticado las medidas de Obama para mejorar las relaciones con Cuba. Pero eliminar una política que ha permitido que cientos de miles de personas vengan a Estados Unidos sin visa se alinea con el compromiso del Presidente electo de imponer políticas migratorias más estrictas.

Washington se mostraba renuente a deportar gente a la isla socialista gobernada en ese entonces por Fidel Castro, y en general el gobierno cubano también se negaba a aceptar a los ciudadanos repatriados.

En el pasado, La Habana se ha quejado amargamente de los privilegios migratorios especiales otorgados por Estados Unidos, ya que

–dice– alientan a los cubanos a arriesgarse a efectuar peligrosos viajes para escapar, y generan una fuga de cerebros. Pero la medida también ha servido como una válvula de escape para el estado unipartidista, al permitir que los cubanos más insatisfechos busquen una vida mejor en el exterior y se conviertan en fuentes de apoyo financiero para sus parientes en la isla.

En La Habana, los cubanos no se habían enterado de la noticia, aunque no se mostraron sorprendidos.

Esto estaba por levantarse en cualquier momento”, dijo Guillermo Britos, un chofer de 35 años. “Puede ponerle una dinámica más normal a la emigración, para que no tanta gente se muera en el mar, pero también se le quita una válvula de escape al gobierno, que conseguía divisas de los emigrantes”.

Para Lazarito Valdez, un pescador de 28 años, la medida no frenará los intentos de los cubanos por llegar a territorio estadunidense.

Yo creo que de alguna manera los cubanos van a llegar a Estados Unidos”, dijo. “Lo que buscamos viajando son mejoras económicas, y eso no va a cesar”.

Entre la comunidad cubana en Miami hubo enojo contra Obama, mientras algunos consideraron que la medida incrementará las presiones para que haya cambios en la isla.

El Nuevo Herald destacó en su editorial que “poner fin a esa política es una concesión al gobernante cubano Raúl Castro, que había exigido su fin. Queda por ver qué más el Presidente ha acordado como parte de su inesperado trato con el gobierno de Cuba”.

Senado da primer paso para tirar el Obamacare

El Congreso estadunidense dio ayer el primer paso para desmantelar la ley de salud promovida por el presidente saliente Barack Obama, respondiendo a la presión para actuar con rapidez aunque ni los republicanos ni su sucesor en la Casa Blanca tienen una alternativa para el programa conocido como Obamacare.

Una iniciativa presupuestal aprobada en el Senado por 51 votos a favor y 48 en contra, allana el camino para la derogación del Obamacare, que podría someterse a votación el próximo mes.

Debemos actuar rápido para aliviar al pueblo estadunidense”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, el republicano de Kentucky, Mitch McConnell.

La ley de Obama, aprobada en 2010, amplió el seguro sanitario a unos 20 millones de estadunidenses, impidiendo a las aseguradoras que pudieran negar asistencia por enfermedades ya existentes. Además, entregó miles de millones a los estados para impulsar el programa Medicaid para los más pobres. Los republicanos se opusieron a la norma con uñas y dientes, una postura que contribuyó a sus impresionantes victorias electorales de 2010, 2014 y el año pasado.

Está previsto que la Cámara de Representantes, donde los republicanos también son mayoría, vote por la medida el viernes, aunque algunos legisladores del partido dudan sobre seguir adelante con la revocación sin conocer el plan de sustitución.

Donald Trump rezumó confianza en una conferencia de prensa el martes, prometiendo que su gobierno presentará pronto un plan para revocar la norma, conocida como Obamacare, y sustituirla con legislación que se “hará cargo de la sanidad de este país”.

Vamos a derogar y sustituirla, es un asunto muy complicado”, dijo Trump, agregando que ambos elementos se aprobarían prácticamente al mismo tiempo. Sin embargo, será casi imposible de cumplir por la compleja maraña del Congreso.