Seguirán con investigación sobre la muerte de la actriz Carrie Fisher

Los Ángeles, Enero 11 – . Los forenses que investigan el fallecimiento de Carrie Fisher no pudieron certificar la causa final de la muerte de la artista, por lo que continuarán con las pruebas para determinar qué provocó el paro cardíaco que acabó con la vida de la princesa Leia de “Star Wars” a los 60 años.

Según informó hoy la cadena CNN, el departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles difundió el resultado de los certificados de defunción de Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds, quien murió a los 84 años apenas 24 horas después que su hija.

En el caso de Reynolds, quien fue la protagonista de “Singin’ in the Rain” (1952), los forenses apuntaron que la causa de la muerte fue un derrame cerebral.

En cambio, en su investigación sobre Fisher señalaron que falleció debido a un paro cardíaco, pero no concluyeron qué provocó el fallo del corazón, por lo que deberán realizar más pruebas.

Familiares y amigos cercanos rindieron homenaje a las fallecidas el pasado jueves en una ceremonia privada. Un día después se celebró un funeral conjunto en un cementerio de Hollywood Hills.

Los restos de Carrie Fisher fueron depositados en una urna con la forma de una pastilla del antidepresivo Prozac, una alusión irónica a los problemas de adicciones que sufrió la artista a lo largo de su vida.