Según gasolineros hoy inician paro ante retraso del reembolso de estimulo

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Febrero 08 – . Con un desplome en ventas del 40 por ciento debido al estado de incompetitividad con Laredo, Texas, los 69 gasolineros de la localidad amagaron con ir al paro el próximo miércoles de no resolverles el retiro del subsidio o estímulo que pagan de su bolsa.

“Vamos a tener antes una reunión todos los gasolineros del país con la Secretaría de Energía, ya nos avisaron y el paro depende de los resultados de esta reunión, pues la otra es que nos encaminamos al quiebre”, declaró José Luís Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo.

Hizo saber que como principio de salvar en algo las ventas, de una docena de expendedores que quedaban vendiendo a 13.26 pesos el litro de gasolina Magna, ya suman alrededor de 35 los que retornaron a ese precio, aún en el riesgo de ir a la quiebra pues significa poner de su bolsa el ahora llamado estímulo y no subsidio.

Asintió que el hecho de dar en 13.26 el litro de carburante, es sólo para retener consumidores pues un 40 por ciento de la clientela se ha ido a Laredo, Texas. Por ello también es importante restituya la homologación de precios en la frontera”

“Nos quita también el punto de equilibrio. ¿Con qué se mantienen la estaciones; el estímulo lo tenemos qué poner nosotros y el retardo del reembolso no nos permite movimientos que son necesarios para subsistir”, asentó.

Señaló que en la reunión que tengan en los siguientes días con la Secretaría de Energía, sujeta a aviso de fecha y hora, deberán tener resultados efectivos para poder seguir operando o de lo contrario se optará por el paro antes que llegar a la quiebra.

Palos Morales., remarcó sobre el alto grado de dificultad para operar las gasolineras, si se considera que el darla barata es poner de su bolsa el ahora llamado estímulo aunque perite hacerle competencia a Laredo, Texas, en tanto que establecerla en 16.03 pesos el litro es quedarse sin clientes y esperar la quiebra.

“Regresamos al precio de 13.26 arriesgando el estímulo, por so preferimos rifárnosla”, sostuvo.