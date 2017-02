Solicitan a PyC sea vínculo de donativos diversos a migrantes

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Febrero 08 – . En la segunda asamblea ordinaria de la nueva directiva de Periodistas y Comunicadores, A. C. de Nuevo Laredo, se recibió la invitación del representante de los Trabajadores de los Astilleros de Houston para colaborar como agrupación vínculo para la entrega de donativos a migrantes que llegan a Nuevo Laredo.

En la misma reunión, donde se tomó la protesta a cuatro nuevos integrantes de la agrupación, Andrés Peña, representante de los Trabajadores de los Astilleros en Houston, Texas, oriundo de Matamoros destacó la necesidad de crear lazos firmes y honestos para proporcionar el apoyo a los migrantes.

El dirigente, con residencia legal de 35 años en los Estados Unidos, manifestó sus experiencias como miembro de la Comunidad Tamaulipeca en los EU y sus peripecias con los diferentes gobiernos Tamaulipecos.

Precisó sobre el accionar de algunos funcionarios del gobierno de Eugenio Hernández Flores y de la prepotencia con que se manejaban sus personeros, al grado de autonombrarse “somos gobierno” velando por sus intereses particulares y escamoteando los recursos federales destinado para los migrantes bajo el argumento de “nuestros migrantes no tienen necesidad”.

En su alocución con Periodistas y Comunicadores, A. C. de Nuevo Laredo, expuso cómo fue factor de la caída de la funcionaria federal de Sedesol en Tamaulipas Luz Irene Alzaga Madaria, posteriormente ubicada en el Gobierno Municipal durante el sexenio de Calderón.

“Esta señora indebidamente tomó los recursos destinados para los programas migratorios dirigiéndolos al Fonden (Fondo de Desastres Nacional), algo risible toda vez que el Fonden tiene sus propios fondos”, expresó.

Nos relató cómo fue artífice del programa migratorio de Egidio Torre Cantú, donde le reunió más de 25,000 migrantes para la expedición de licencias y actas de nacimiento, tan necesarios para su identidad, lo que les evita ser deportados, asimismo del programa de apostille y doble nacionalidad.

El dirigente Andrés Peña, representa a organizaciones de la sociedad civil de Norte América y consigue donaciones en especie para los gobiernos municipales, además de estar enlazados con empresarios que piden mano de obra documentada.

Lamentó que el actual gobierno aún no despegue y que algunos alcaldes sean miopes y no vislumbren el apoyo de la sociedad civil y de las organizaciones como las que él representa y más aún que desconfíen de las bondades de ser sin fines de lucro.

Dijo no estar de acuerdo en la designación del actual Director General del Instituto Tamaulipeco para el Migrante, José Martín Carmona Flores, un hombre que ya le falló a Egidio Torre Cantú, desarraigado, no es Tamaulipeco, es coahuilense, vive en Laredo, Texas y nunca ha radicado en Tamaulipas.

“Es un simple activista que carece de la preparación intelectual que requiere un cargo ejecutivo para diseñar e implementar programas en beneficio de los migrantes. No tiene ni idea de la reinserción social, está peleado con la mayoría de los líderes migrantes, es conocido por su oportunismo y vedetismo. En fin un hombre que le dará muchos dolores de Cabeza al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”, afirmó.