Tamaulipas volverá a ser el granero de México, afirma Cabeza de Vaca

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria Tamaulipas, Enero 25 – . El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que Tamaulipas volverá a ser el granero de México y en conjunto con los tres órdenes de gobierno recuperará el hato ganadero para volver a ser uno de los estados de mayor producción de carne en el país.

“Cuenten con un gobernador que va a trabajar a favor de la coordinación con todos los órdenes de gobierno, que no va a escatimar tiempo en gestionar lo necesario para Tamaulipas y que impulsará decididamente la vocación agrícola y ganadera de nuestra entidad”, dijo el mandatario, al inaugurar el evento Reglas de Operación 2017.

En el encuentro organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural en coordinación con SAGARPA, se presentaron ocho programas conformados por 41 componentes que benefician al sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola de Tamaulipas.

El Secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo dio a conocer que las Reglas de Operación 2017 establecen por primera vez los mecanismos para darle a los tamaulipecos seguridad y certeza, que no existirá duplicidad en las solicitudes que se presenten en las ventanillas, para acceder a los programas federales.

“La prioridad en estas Reglas de Operación es beneficiar a productores y también de manera importante a mujeres y jóvenes del sector rural, para que estos programas y componentes sirvan para construir un campo productivo y más rentable, por lo que los invitó a no detenernos, a ser gestores y ejecutores de los mismo, ya que las responsabilidades son compartidas en los tres órdenes de gobierno”, recalcó Gonzalo Alemán.

Al referirse a los productores, el mandatario estatal reiteró “los quiero de mis aliados, que sepan que vamos a llevar a cabo acciones para poder restablecer la paz, el orden y el estado de derecho, porque eso es lo que merecen nuestras familias, van a contar con todos mi apoyo porque vamos a sacar adelante al campo tamaulipeco”.

En el evento realizado en el Polyforum, asistieron representantes de organismos locales y federales.