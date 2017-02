Tareas al alumno deben ser sin exceder, recomienda Uvalle G.

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Febrero 07 – . El excedente en tareas fue protestado por varios padres de familia, al considerarlo un “desacato” de quienes les corresponde la educación, en tanto que el Centro Regional de Desarrollo Educativo, recomendó a los mentores razonamiento y moderación.

La señora Raquel de la Rosa de Iruegas, madre de familia de la escuela primaria Arquimedes Caballero Caballero, señaló que hay algunos maestros que se exceden en la cantidad de tareas sin dejarle s su hija tiempo para otros quehaceres o diversión.

“No estamos en contra de las tareas en casa, sólo pedimos que no sean tan excesivas para que les deje tiempo a nuestros hijos”, se agregó en la opinión la señora María del Rosario Cervantes de Juárez.

A decir de varias madres de familia, la gran cantidad de tarea pareciera reflejar que el trabajo dentro de la escuela y que debe ser impartida por los maestros, la dejan pendiente en un aparte ya la trasladan como tarea.

Al entrevistar al profesor Aurelio Uvalle Gallardo, titular del Crede, asintió en que el encargo de tareas siempre es bueno para el alumno y refuerza el aprendizaje. Sin embargo este debe ser en una medida razonable para no trasgredir los tiempos y quehaceres del alumnos en casa.

“Las tareas para el alumno son indispensables para el conocimiento del alumno, peor también deben ser reguladas a los tiempos del estudiantes, esto es no excederse y siempre con la participación de los padres de familia”, comentó.

Hizo un llamado a los maestros a fin de que el encargo de tareas se realice en la moderación y razonamiento, peor sin evitar que esta actividad se lleve cabo en la consideración de que es pleno al reforzamiento del aprendizaje del estudiante.

“La participación en le enseñanza debe ser tanto del alumno, como de los maestros y los padres de familia, pues en ese involucramiento obtenemos un logro de mejores alumnos”, puntualizó Uvalle Gallardo.