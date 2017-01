Va por 120 citas diarias la Oficina de Pasaportes para cubrir demanda

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 06 – . Ante la acrecentada demanda de trámites que ha registrado la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se alista para incrementar el número de citas y atender el excedente de solicitantes.

Al tomar en cuenta el crecimiento de las cifras de citas para la obtención del documento diplomático en el último año, Agustín Chapa Torres, titular de la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores determinó la necesidad de acrecentar el servicio para comodidad de solicitantes.

Detalló que durante el año que recién concluyó, fueron expedidos 15 mil 998 pasaportes, la mayoría con vigencia de 3 años ya que la población lo requiere para obtener la visa de turista con el consulado americano.

El funcionario municipal, explicó que diariamente se atienden 100 citas de las cuales el 80 por ciento son aprobadas para el trámite.

“Tenemos 100 citas al día, algunas 10 a 15 personas no se presentan y hay algunas personas que no cumplen con los documentos para obtener el pasaporte, prácticamente expedimos de 80 a 85 pasaportes al día”, comentó.

El pasaporte con mayor demanda por la ciudadanía es con vigencia de 3 años que tiene un costo de mil 095 pesos y le sigue el de 6 años con un precio de mil 505.

Para el próximo año la oficina de enlace busca ampliar el número de citas diarias de 100 a 120 personas.

“Nos hemos dado cuenta que antes cuando eran sin cita se atendían más personas, ahora nos debemos sujetar al número de citas y por eso estamos buscando ampliar las personas diarias, con la intención de que sea más rápido el servicio”.

La mayoría de las personas que obtienen un pasaporte son mujeres y niños, “el hecho de que es un documento indispensable para obtener la visa de turista con el consulado americano hace del pasaporte un documento necesario y por ello no deja de tener demanda”, puntualizó.