Velocidad, iceberg e incendio, las casusas de hundimiento del Titanic

Nueva York, Enero 04 – . El hundimiento del Titanic, en su viaje desde Southampton a Nueva York en abril de 1912, no se debió a que iba muy rápido y la tripulación sólo vio el iceberg cuando era demasiado tarde. Según una nueva versión difundida por el diario británico The Independent, el hundimiento pudo haber sido causado por un enorme incendio a bordo.

Unos 1500 pasajeros perdieron sus vidas cuando el Titanic se hundió en su ruta de Southampton a Nueva York en abril de 1912.

A pesar de que la causa del desastre ha sido siempre atribuida al iceberg, ha surgido una nueva evidencia sobre un incendio en el casco del buque. Que, según expertos, habría estado ardiendo durante tres semanas antes de la colisión contra el iceberg sin que nadie se diera cuenta.

Si bien se había tomado conocimiento de la teoría del incendio, la aparición de nuevas fotos inéditas ha llevado a pensar que ésta fue la causa principal del hundimiento.

Los expertos dicen que el fuego habría debilitado el buque de acero hasta tal punto que, al chocar contra el bloque de hielo, éste habría roto el revestimiento del buque que provocó el naufragio.

Según los mismos expertos, el presidente de la compañía que construyó el Titanic, J. Bruce Ismay, habría obligado a los oficiales a bordo que no dijeran nada del incendio a ningún de los 2.500 pasajeros que subieron al barco.

“Hay factores extraordinarios que se unen: fuego, hielo y negligencia criminal”, denunció Senan Molony, un periodista que ha pasado más de 30 años investigando el hundimiento del Titanic. “Expertos en metalurgia dicen que, a esa temperatura, el acero se vuelve quebradizo y reduce su fuerza en más de un 75%”, agregó. “Nadie ha investigado antes estas marcas. Esto cambia totalmente la narrativa”, concluyó.